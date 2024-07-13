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Сегодня, 15:25

Hamster Kombat запретят? В России могут взяться за оборот и рекламу криптовалют

Владислав Шалганов
Корреспондент
Криптовалюты глазами нейросети.
Фото Соцсети
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В Госдуме планируют запретить оборот и рекламу криптовалют.

Сообщается, что комитет по финансовому рынку вводит запрет на организацию обращения цифровой валюты в России, хотя относительно недавно одобрил законопроект о легализации майнинга.

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Если закон примут, то биржи и обменники обязуют получать специальное разрешение на свою деятельность от уполномоченного правительством госоргана. Любая реклама криптовалюты в любом случае будет запрещена.

Итоговое голосование по вопросу крипто-рынка в России состоится 23 июля.

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