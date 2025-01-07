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Сегодня, 21:10

Идеальная замена пауэрбанкам? Появился «тостер» для смартфонов

Евгения Воскресенская
Устройство для смены аккумулятора.
Фото Engadget
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На выставке CES 2025 презентовали довольно спорный гаджет под названием Swippitt Hub. Устройство внешне напоминает тостер, только вместо хлеба в специальный отсек кладется смартфон.

Как только телефон оказывается внутри, Swippitt Hub достает одну из пяти картридж-батарей и вставляет ее в чехол. Вся «процедура» занимает считанные секунды — на первый взгляд удобно, однако есть несколько «но».

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С одной стороны, устройство помогает увеличить время автономной работы в 1,5-2 раза без необходимости таскать с собой неудобный пауэрбанк.

С другой — телефон придется носить в фирменном чехле, который, прямо скажем, на любителя. Да и пригодится устройство только владельцам флагманов, поддерживающих функцию беспроводной зарядки.

Цена тоже спорная: 120 долларов (13 000 рублей) за чехол и 450 долларов (48 000 рублей) за «тостер» готов отдать далеко не каждый.

Фирменный чехол.
Фото Engadget
Аккумулятор внутри фирменного чехла.
Фото Engadget
Источник: Hi-tech.mail.ru
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