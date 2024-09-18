Сегодня, 14:25
Официально анонсирован имплант Blinsight — он поможет вернуть утерянное зрение, в том числе и в случае врожденной слепоты. Производством Blindsight занимется Neuralink — компания, которой владеет миллиардер Илон Маск.
Сообщается, что новые импланты уже протестировали на обезьянах и теперь приступают к испытаниям на людях — разумеется, с разрешения ведомств США.
Поначалу качество приобретенного при помощи устройства зрения будет невысоким, но в будущем, как полагает Маск, оно может стать лучше человеческого за счет возможности видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.