Илон Маск анонсировал Blindsight — устройство поможет вернуть зрение

Официально анонсирован имплант Blinsight — он поможет вернуть утерянное зрение, в том числе и в случае врожденной слепоты. Производством Blindsight занимется Neuralink — компания, которой владеет миллиардер Илон Маск.

Сообщается, что новые импланты уже протестировали на обезьянах и теперь приступают к испытаниям на людях — разумеется, с разрешения ведомств США.

Поначалу качество приобретенного при помощи устройства зрения будет невысоким, но в будущем, как полагает Маск, оно может стать лучше человеческого за счет возможности видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.