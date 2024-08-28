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Сегодня, 17:40

Информация об освобождении Дурова оказалась фейком

Богдан Виноградов
Корреспондент
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В Интернете стала распространяться информация о том, что миллиардера Павла Дурова отпустили в Париже прямо в зале суда. Увы, это не соответствует действительности — и виноват в этом автоматический перевод.

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На самом деле французские СМИ сообщили о том, что к концу подошел максимальной срок временного содержания Дурова под стражей — и теперь его доставили в суд, где могут быть предъявлены обвинения. В таком случае Павел продолжит оставаться за решеткой, но уже в другом юридическом статусе.

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