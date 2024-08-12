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Сегодня, 17:10

Интернет-провайдеры теряют абонентов и просят помощи у Роскомнадзора

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Global Look Press
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Сотни региональных интернет-провайдеров обратились за помощью в Роскомнадзор. Дело в том, что их абоненты массово жалуются на проблемы с сервисами Google и даже разрывают договоры, ведь у многих из них нет никаких проблем с этими же сервисами при использовании мобильного интернета.

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Операторы связи требуют у ведомства официально объявить о причинах замедления YouTube и «неравномерной деградации» у разных провайдеров. В настоящий момент письма в Роскомнадзор отправила ассоциация «Ростелесеть» и Ассоциация малых операторов связи регионов. Считается, что в общей сложности с проблемами столкнулись более 135 региональных операторов.

Источник: Коммерсантъ
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