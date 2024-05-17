Сегодня, 12:10
Российский блогер Wylsacom раскритиковал Apple за новый iPad Air 2024 года.
«Я этот iPad видел шесть лет назад! Вы за это время умудрились даже дизайн MacBook обновить, а iPad, значит, не достоин?», — злобно заявил Wylsacom.
Блогер рассказал, что единственная причина обзавестись новым iPad Air — совместимость с новым карандашом-стилусом Apple Pencil, который не будет работать на прошлых версиях iPad. В остальном смысла брать новый планшет нет, так как Air-версия 2018-го года в разы лучше новой модели.
Блогер назвал главный прокол Apple с новым iPad Air:
«А еще, ребята, iPad Air, который переводится, как «воздух», а значит должен быть легким и воздушным, но на деле он толще и тяжелее iPad Pro».