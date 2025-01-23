iPhone 15 продают по рекордно низкой цене

В России снова подешевел iPhone 15. Издание Hi-Tech Mail отмечает, что после новогодних каникул смартфон стал стоить в среднем на 10 тысяч рублей меньше — это подтверждает статистика Ozon.

Сейчас базовую модель 15-го айфона можно найти на маркетплейсах за 70 с небольшим тысяч рублей. Несмотря на 2023 год выпуска, эта модель все еще пользуется большой популярностью среди россиян. Многие эксперты сходятся во мнении, что iPhone 15 — идеальный выбор для тех, кто предпочитает «яблочные» гаджеты.