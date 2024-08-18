iPhone 16 Pro показали в 4 цветах на реальных снимках — один из них выполнен в бронзе

В сети появилось фото, на котором iPhone 16 Pro представлен во всех цветах. Три из них — белый, черный и титановый — вполне соответствуют ожиданиям. А вот четвертый макет обернулся для фанатов неожиданностью и вызвал в комментариях волну критики.

Фанаты Apple не привыкли к такой насыщенности цвета — бронзовый больше похож на коричневый, что вызывает у пользователей неприятные ассоциации. Возможно, все дело в освещении, и в реальности устройство будет выглядеть несколько бледнее, чем на фотографии.