iPhone 17 Pro ждет масштабный редизайн — фанаты в ужасе

Apple взялась перекраивать дизайн будущих флагманов iPhone 17 Pro и Pro Max. С титановой рамкой можно попрощаться: согласно одному из источников, компания заменит ее на алюминиевую.

Это еще не все. Вместо квадратного блока камер счастливые обладатели будущих флагманов получат горизонтальный — он будет вытянут вдоль верхней части устройства почти как у Google Pixel.

Нужно учитывать, что официальных заявлений от Apple пока не поступало. Фанаты надеются, что новый дизайн айфонов — всего лишь слухи, не имеющие никакого отношения к реальности.