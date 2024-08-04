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Сегодня, 18:15

iPhone 17 Slim будет слабее и дороже, но тоньше iPhone 17 Pro Max

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Слухи о линейке iPhone 17 позволяют сравнить характеристики разных версий смартфона.

Интересно, что самой дорогой из них получается iPhone 17 Slim — эта версия айфона будет на сто долларов дороже iPhone 17 Pro Max. При это Slim очевидно слабее — 8 гигабайтов «оперативки» вместо 12, менее совершенная версия процессора A19, аллюиминий в корпусе вместо титана.

Разумеется, все дело в его габаритах. Поклонники Slim будут переплачивать за рекордные размеры — толщина аппарата составит всего 5 миллиметров.

Источник: TG-канал
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