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Сегодня, 17:20

В новой версии iPhone SE будет ИИ, но не будет кнопки Home

Евгения Воскресенская
Фото Apple
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Бюджетный iPhone SE четвертого поколения ждут большие перемены, если сравнивать с аналогичными моделями предыдущих лет.

Создатели планируют убрать кнопку Home и модуль Face ID. Дизайн будет выдержан в стиле линейки iPhone 16, а экран станет занимать всю переднюю панель устройства.

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Видимо, смартфон будет достаточно мощным, чтобы поддерживать функции Apple Intelligence. Все эти нововведения сделают его похожим на iPhone 16, что, в свою очередь, может отразиться на цене.

Ожидаемая цена iPhone SE 4 составит 499 долларов, а в продажу он должен поступить в начале 2025 года. Официального анонса смартфона пока еще не было.

Источник: iXBT

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