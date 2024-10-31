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Сегодня, 16:10

iPhone станут дороже? В Госдуме РФ предлагают наказать Apple

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Global Look Press
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В Госдуме РФ задумались о том, чтобы обложить технику Apple дополнительными сборами. Эти планы — следствие недружественной политики компании, подчеркнул председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

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Apple по-прежнему не разрешает устанавливать приложения из сторонних источников, в том числе российские приложения. Поправки, призванные надавить на корпорацию, рассмотрят в ноябре, а принять их могут в течение нескольких месяцев — в таком случае айфоны и другие продукты Apple заметно подорожают в России.

Источник: Газета.ру

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