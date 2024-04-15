iPhone свергли с вершины — Apple уступила Samsung в продажах

Apple уступила Samsung пальму первенства в продажах смартфонов. Согласно показателям первого квартала 2024 года, продажи компании снизились на 9,6% и составили 50,1 миллионов устройств. В то же время южнокорейская корпорация за этот же период продала 60,1 миллионов.

Таким образом, доля Apple на рынке составила 17,3%, а Samsung — 20,8%. Год назад соотношение было другим: 20,1% и 19,4% соответственно.

Эксперты полагают, что успехи Samsung связаны с удачным «флагманом» Galaxy S24, продажи которого начались 31 января этого года.