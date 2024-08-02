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Сегодня, 15:35

Вебкамщицы скоро займут места гастарбайтеров? Госдума хочет запретить онлайн-трансляции моделей

Евгения Воскресенская
Фото Global Look Press
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Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о необходимости нового закона, который будет ограничивать деятельность вебкамщиц в России. Сейчас в отечественном законодательстве нет понятия «вебкам», чем и пользуются модели, оказывающие интимные услуги по видеосвязи. Милонов собирается выдвинуть инициативу по запрету этой деятельности.

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Однако вебкамщицы без работы точно не останутся — депутат пообещал их трудоустроить. В качестве альтернативы он предложил моделям пополнить ряды гастарбайтеров, уборщиц или встать на кассы в магазинах.

Источник: НСН
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