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Сегодня, 16:55

Как швейцарский нож: Xiaomi выпустит микроволновку со множеством функций

Евгения Воскресенская
Mijia Smart Microwave Steamer and Oven P1.
Фото Xiaomi
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Xiaomi продолжает выпускать «умные» устройства, которые призваны сделать жизнь их обладателей более комфортной и легкой. На этот раз компания отличилась новой микроволновкой — она должна поступить в продажу 6 января.

Благодаря этому устройству можно будет разогревать пищу с помощью микроволн, готовить на пару и запекать. Иными словами, Mijia Smart Microwave Steamer and Oven P1 сочетает в себе функции микроволновой печи, пароварки и духовки.

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Устройство оснащено экраном для управления режимами приготовления, рецептами и настройками температуры. Также предусмотрено подключение к смартфону через приложение Mijia. Ориентировочная стоимость — 3499 юаней (около 50 000 рублей).

Mijia Smart Microwave Steamer and Oven P1.
Фото Xiaomi
Mijia Smart Microwave Steamer and Oven P1.
Фото Xiaomi

Источник: Rozetked
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