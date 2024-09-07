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Сегодня, 15:20

Каждый третий россиянин планирует купить iPhone 16

Евгения Воскресенская
Фото Apple.
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Уже сейчас 31% жителей России рассматривают покупку смартфона из новой линейки iPhone. Таковы результаты исследования, проведенного брендом аксессуаров Magssory в преддверии официальной презентации Apple.

Внушительные суммы, которые предстоит потратить на iPhone 16, не пугают россиян. Так, 73% из них рассчитывают заплатить от 120 до 150 тысяч рублей, а 12% готовы отдать за удовольствие обладать iPhone 16 от 250 тысяч рублей.

iPhone 16 Pro. За базовый iPhone 16 просят в России не менее 150 000 рублей

Интересно, что большинство опрошенных планируют приобрести iPhone 16 через официальных представителей — и лишь 18% потенциальных покупателей станут обращаться к «серым» продавцам.

Источник: New Retail

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