Когда выйдет iPhone 16? Новые смартфоны покажут уже в сентябре

Появилась информация о дате анонса iPhone 16. Осенью компания Apple по традиции представляет новую линейку смартфонов. Этот год не станет исключением: презентацию iPhone 16 стоит ждать 10 сентября.

Если опираться на опыт предыдущих лет, предзаказы станут доступны уже 13 сентября, а в продажу долгожданный iPhone поступит 20-го числа.

Ранее в Интернете высказывались опасения о переносе презентации. Система искусственного интеллекта Apple Intelligence, на которую делает ставку компания, не поспеет к релизу iOS 18. Вероятно, разработчики добавят новую функцию позже, вместе с обновлениями, — в таком случае оценить ее получится не раньше октября.