Обновилось комбо в X Empire (Musk Empire) на 19-20 сентября

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В Telegram-кликере X Empire (Musk Empire) вышло новое комбо на 19-20 сентября.
В проекте скоро состоится листинг, так что комбо пропускать не рекомендуется. Ведь комбо позволяет прокачать свой пассивный заработок быстро и доступно.
Искусственный интеллект: +67% к доходности.
Модели OnlyFans: +157% к доходности.
Инструменты для добычи золота: +80% к доходности.
Как ввести комбо в X Empire (Musk Empire)
Откройте X Empire в Telegram. Найдите раздел «Город» в приложении и выберите «Инвестиции». Вложите карточки в раздел «Фондовая биржа».
Дата начала листинга в X Empire (Musk Empire)
Процесс листинга начнется в начале октября. Получить реальные деньги смогут только те игроки, которые прокачали своего персонажа на 4-й уровень и выше.