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Обновилось комбо в X Empire (Musk Empire) на 19-20 сентября

Михаил Иванов
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В Telegram-кликере X Empire (Musk Empire) вышло новое комбо на 19-20 сентября.

В проекте скоро состоится листинг, так что комбо пропускать не рекомендуется. Ведь комбо позволяет прокачать свой пассивный заработок быстро и доступно.

Комбо карты в X Empire на 19-20 сентября

Комбо на 19-20 сентября в X Empire.

Искусственный интеллект: +67% к доходности.
Модели OnlyFans: +157% к доходности.
Инструменты для добычи золота: +80% к доходности.

Как ввести комбо в X Empire (Musk Empire)

Откройте X Empire в Telegram. Найдите раздел «Город» в приложении и выберите «Инвестиции». Вложите карточки в раздел «Фондовая биржа».

Дата начала листинга в X Empire (Musk Empire)

Процесс листинга начнется в начале октября. Получить реальные деньги смогут только те игроки, которые прокачали своего персонажа на 4-й уровень и выше.

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