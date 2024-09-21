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Сегодня, 13:13

В Musk Empire (X Empire) обновилось комбо на 21-22 сентября

Михаил Иванов
Фото the-decoder.com
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Musk Empire (X Empire) один из немногих оставшихся кликеров, еще не добравшихся до этапа листинга. Впрочем, это дело ближайшего будущего. Пока есть время, собирайте комбо карты. На 21-22 сентября они обновились.

Комбо карты в X Empire позволяют за считанные секунды повысить пассивный заработок и прокачать нужные карточки.

Комбо карты в Musk Empire (X Empire) на 21-22 сентября

Комбо в X Empire на 21-22 сентября.

Разведение хомяков.
Модели OnlyFans.
Часы ограниченной серии.

Как ввести комбо в X Empire (Musk Empire)

Откройте X Empire в Telegram. Найдите раздел «Город» в приложении и выберите «Инвестиции». Вложите карточки в раздел «Фондовая биржа».

Дата начала листинга в X Empire (Musk Empire)

Процесс листинга начнется в начале октября. Получить реальные деньги смогут только те игроки, которые прокачали своего персонажа на 4-й уровень и выше.

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