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Сегодня, 13:13

В Musk Empire (X Empire) выпустили комбо на 23-24 сентября

Евгения Воскресенская
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В X Empire вышло комбо дня на 23-24 сентября.

Комбо в X Empire на 23-24 сентября.

1. Классические автомобили.
2. Недвижимость в Нигерии.
3. Разведение единорогов.

Что такое комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Тем, кто уже знаком с «Хомяком», не составит труда разобраться, что представляет собой комбо в X Empire. Оно также состоит из 3 карт, которые меняются каждый день. Время обновления — час дня по Москве.

Карты из ежедневной комбинации помогают поднять пассивную прибыль. Она влияет на рейтинг аккаунта — чем больше почасовой доход, тем выше уровень вашего персонажа. Если вам не удастся добраться даже до 4-го уровня, то к листингу вас, увы, не допустят. Пройдет он в начале октября.

Как применить комбо в X Empire (Musk Empire)

Кликер доступен в мессенджере Telegram. Ваша задача — открыть вкладку «Город» в стартовом меню и выбрать на карте «Инвестиции». Останется вложить все 3 карточки в раздел «Фондовая биржа».

«Инвестиции» открываются только тем, кто прокачал аккаунт до 3-го уровня. Добиться этого легко — достаточно выполнить несложные задания, затем вложить полученную прибыль в доступные карточки.

Обложка. В X Empire (Musk Empire) обновилась загадка дня на 23-24 сентября

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