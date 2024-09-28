Комбо в Musk Empire (X Empire) на 28-29 сентября рассекречено

Ежедневное комбо в X Empire на 28-29 сентября увеличит почасовой доход.

Комбо в X Empire на 28-29 сентября.

1. Нефтяные компании

2. Космические компании

3. Инструменты для добычи золота

Что такое комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Собирая ежедневную комбинацию из 3 карт, вы пробуете себя в роли инвестора на виртуальном рынке в игре X Empire. Если ваш вклад удачен, вы прокачиваете уровень своего пассивного дохода. Если нет, тогда игра закрывает доступ к инвестициям на короткое время — придется подождать, прежде чем «рисковать» снова.

Как применить комбо в X Empire (Musk Empire)

Чтобы не пришлось выбирать карты вслепую, можно немного подождать, когда готовые комбинации от других игроков появятся в Сети. Обычно это происходит в течение 15 минут после появления свежего комбо — оно выходит в 13:00 по Москве.

«Инвестиции» доступны только для владельцев аккаунтов 3-го уровня и выше. Найти этот раздел можно во вкладке «Город» в главном меню приложения. Скорее всего, последнее комбо перед листингом будет доступно 30 сентября.