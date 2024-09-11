В X Empire (Musk Empire) обновились комбо карточки на 11-12 сентября

В Telegram-кликере X Empire (Musk Empire) обновилось комбо на 11-12 сентября.

Комбо в кликере X Empire позволяет повысить пассивный заработок за считаные секунды. Это по-прежнему самый простой способ поднять монет.

Комбо в X Empire (Musk Empire) на 11-12 сентября

Комбо в X Empire на 11-12 сентября.

Производители электрических ТС: +71% к доходности.

Недвижимость в Нигерии: +62% к доходности.

Модели OnlyFans: +154% к доходности.

Как ввести комбо в X Empire

Откройте приложение в Telegram. В самой игре найдите вкладку «Город» и выберите «Инвестиции». Вложите карточки в раздел «Фондовая биржа».

Когда состоится листинг в X Empire

30 сентября — последний день, когда можно будет прокачать свой аккаунт. После этого начнется этап листинга. В дропе смогут участвовать только те игроки, которые прокачали своего персонажа как минимум на 4-й уровень.