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Сегодня, 13:15

В X Empire вышло новое комбо на 18-19 сентября с доходностью в 318%

Михаил Иванов
Фото progressfocused.com
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В Telegram-кликере X Empire (Musk Empire) вышло новое комбо на 18-19 сентября с общей доходностью за три карточки 318%.

Ежедневное комбо гарантирует увеличение пассивного дохода. Это самая легкая и доступная возможность поднакопить монет.

Комбо карты в X Empire на 18-19 сентября

Комбо в X Empire на 18-19 сентября.

Разработка игр: +54% к доходности.
Недвижимость в Нигерии: +72% к доходности.
Проекты блокчейна: +192% к доходности.

Как ввести комбо в X Empire (Musk Empire)

Откройте X Empire в Telegram. В приложении найдите «Город» и выберите «Инвестиции». Вложите карточки в раздел «Фондовая биржа».

Дата начала листинга в X Empire (Musk Empire)

Процесс листинга начнется в начале октября. Получить реальные деньги смогут только те игроки, которые прокачали своего персонажа на 4-й уровень и выше.

Илон Маск. В X Empire (Musk Empire) решена загадка дня на 18-19 сентября

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