Объявлено новое комбо в X Empire (Musk Empire) на 3-4 сентября

Сегодня, 13:16
Листинг в Telegram-кликере X Empire начнется уже в конце сентября, но в запасе есть чуть меньше 4 недель, чтобы раскачать персонажа еще больше. Комбо позволяет увеличить доходность, и на 3-4 сентября оно следующее.
Разработка игр +74% доходности.
Разведение хомяков +55% доходности.
Модели OnlyFans +136% доходности.
Откройте само приложение в Telegram. В приложении найдите вкладку «Город» и выберите «Инвестиции». Вложите карточки в раздел «Фондовая биржа».
30 сентября станет последним днем, когда можно будет прокачать персонажа. После этого начнется этап листинга — выхода монеты на крипторынок.