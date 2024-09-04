В X Empire (Musk Empire) обновилось комбо на 4-5 сентября

Листинг в Telegram-кликере X Empire уже не за горами, но пока есть время, чтобы раскачать своего виртуального Илона Маска еще больше. Комбо позволяет увеличить доходность, и на 4-5 сентября оно обновилось.

Комбо в X Empire (Musk Empire) на 4-5 сентября

Комбо в X Empire на 4-5 сентября.

1. Искусственный интеллект +89% доходности

2. Разведение единорогов +103% доходности

3. Бриллианты +46% доходности

Как ввести комбо в X Empire

Откройте само приложение в Telegram. В приложении найдите вкладку «Город» и выберите «Инвестиции». Вложите карточки в раздел «Фондовая биржа».

Когда состоится листинг в X (Musk) Empire

30 сентября станет последним днем, когда можно будет прокачать персонажа. После этого начнется этап листинга — выхода монеты на крипторынок.