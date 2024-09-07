В X Empire (Musk Empire) обновилось комбо на 7-8 сентября

Сегодня, 13:20
Комбо в Telegram-кликере X Empire (Musk Empire) — простой и самый эффективный способ повышения пассивного дохода. Уже рассекречены три карточки, которые повысят доходность в X Empire на 7-8 сентября.
Искусственный интеллект: доходность +88%
Модели Onlyfans: доходность +112%
Разработка игр: доходность +61%
Как ввести комбо в X Empire
Откройте само приложение в Telegram. В приложении найдите вкладку «Город» и выберите «Инвестиции». Вложите карточки в раздел «Фондовая биржа».
Когда состоится листинг в X Empire
30 сентября станет последним днем, когда можно будет прокачать персонажа. После этого начнется этап листинга. В дропе смогут участвовать только те игроки, которые прокачали своего персонажа на 4 уровень и выше.