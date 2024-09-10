В X Empire (Musk Empire) стало известно комбо на 10-11 сентября

Сегодня, 13:15
В Telegram-кликере X Empire (Musk Empire) вышло комбо на 10-11 сентября.
Комбо в кликере X Empire (Musk Empire) — самый эффективный способ повышения пассивного дохода за считаные секунды.
Модели OnlyFans: +147 доходность
Недвижимость в Нигерии: +77% доходность
Разведение хомяков: +57% доходность
Как ввести комбо в X Empire
Откройте приложение в Telegram. В игре найдите вкладку «Город» и выберите «Инвестиции». Вложите карточки в раздел «Фондовая биржа».
Когда состоится листинг в X Empire
30 сентября — последний день, когда можно будет прокачать свой аккаунт. После этого начнется этап листинга. В дропе смогут участвовать только те игроки, которые прокачали своего персонажа как минимум на 4-й уровень.