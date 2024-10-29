Компьютерные мыши могут не пережить новое изобретение

Команда разработчиков из Швейцарии придумала, чем заменить компьютерные мыши. Стартап представил на суд общественности любопытное изобретение — умное кольцо Padrone Primera, с помощью которого можно управлять курсором.

Фото Padrone

Устройство оборудовано камерой, датчиком движения, микропроцессором, модулем Bluetooth LE и аккумулятором. Кольцо надевается на указательный палец, после чего владельцу становятся доступными несколько команд:

— удар указательным пальцем по столу будет соответствовать левому щелчку мыши, а средним — правому;

— если загнуть большой палец, сработает долгое нажатие;

— если провести двумя пальцами по поверхности стола, сработает прокрутка.

Фото Padrone

Но есть и минусы: устройство работает только при достаточном освещении, требует подзарядки каждые 8 часов и стоит гораздо дороже мыши — 279 долларов (около 27 000 рублей).

Смарт-кольцо должно поступить в продажу весной 2025 года.