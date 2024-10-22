Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 21:19

Кондиционер от Xiaomi научился греть и охлаждать почти моментально

Евгения Воскресенская
Фото Xiaomi Mijia Fresh Air Pro
Telegram Дзен

На рынке появился кондиционер Xiaomi Mijia Fresh Air Pro. Он работает не только на охлаждение, но и на обогрев, причем прекрасно подходит для экстремальных температур: от -35°C до +65°C.

Желаемый эффект достигается очень быстро: чтобы в комнате стало тепло или прохладно, достаточно подождать 30-60 секунд. Кондиционер рассчитан на площадь в 16-20 квадратных метров — в помещениях большего размера он будет терять в эффективности.

Обложка. Смарт-кольцо от Xiaomi научится менять размер под пальцы владельца

Управлять устройством можно с помощью пульта, приложения Mijia и голосового помощника Xiao AI. Также предусмотрено несколько режимов обдува: потолочный, ковровый и объемный — последний поможет устранить сквозняки.

В Китае устройство стоит 3599 юаней. В пересчете на российскую валюту это составляет около 48 500 рублей.

Источник: hi-tech.mail.ru

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Трамп впервые за два месяца обгоняет Харрис по прогнозам на победу. Что пишут СМИ
Мэр Моршанска объяснил причину своего увольнения после слов о погибшем на СВО
Евгений Семененко: биография двукратного чемпиона России
Болел за «Спартак», получал меньше всех в «Динамо», любил омара под майонезом. Десять малоизвестных фактов о Льве Яшине
«Спартак» отказал в стажировке в клубе Александру Мостовому
В «Роскосмосе» рассказали об опасности обломков разрушенного спутника Intelsat-33e
Сегодня
Вчера
Неделя