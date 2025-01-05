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Сегодня, 17:35

Конкурент Switch 2? Atari представит новую портативную консоль

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Atari презентует новую портативную консоль уже совсем скоро — на выставке CES 25, которая будет проходить с 7 по 11 января. Приставка будет называться Gamestation Go — она предназначается для ретро-игр, которые можно будет проходить как с современным, так и с аутентичным управлением вроде трекболлов.

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Если ориентироваться на предыдущую итерацию консоли, Gamestation Portable, то основную библиотеку игр составят совсем старые тайтлы Atari, но найдется место и некоторым играм эпох 8 и 16 бит.

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