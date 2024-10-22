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22 октября, 23:00

Кредиты отменяются: iPhone в России теперь продается по подписке

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
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Сервис Pedant.Market предлагает услугу, которая еще не стала популярной в России, но получила широкое распространение в США и Европе.

Суть услуги проста: берешь смартфон по подписке на несколько месяцев и перечисляешь ежемесячный платеж. А в конце периода выкупаешь по остаточной стоимости или возвращаешь устройство обратно. Также смартфон можно обменять на более свежую модель.

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Такая система позволяет пользоваться дорогим гаджетом за умеренную плату (цены на iPhone здесь стартуют от 1455 рублей в месяц) и не прибегать к кредитам. К тому же не приходится возиться с продажей старых устройств.

Звучит здорово? Однако есть нюанс: по подписке выдают только бывшие в употреблении телефоны, а сумма, которую вам предстоит заплатить в итоге, может существенно превысить рыночную стоимость нового гаджета.

Pedant.Market.

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