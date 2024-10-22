Кредиты отменяются: iPhone в России теперь продается по подписке

Сервис Pedant.Market предлагает услугу, которая еще не стала популярной в России, но получила широкое распространение в США и Европе.

Суть услуги проста: берешь смартфон по подписке на несколько месяцев и перечисляешь ежемесячный платеж. А в конце периода выкупаешь по остаточной стоимости или возвращаешь устройство обратно. Также смартфон можно обменять на более свежую модель.

Такая система позволяет пользоваться дорогим гаджетом за умеренную плату (цены на iPhone здесь стартуют от 1455 рублей в месяц) и не прибегать к кредитам. К тому же не приходится возиться с продажей старых устройств.

Звучит здорово? Однако есть нюанс: по подписке выдают только бывшие в употреблении телефоны, а сумма, которую вам предстоит заплатить в итоге, может существенно превысить рыночную стоимость нового гаджета.