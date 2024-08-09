Крупных российских блогеров заставят сотрудничать с Роскомнадзором и ФСБ

Паблики с аудиторией больше 10 тысяч человек теперь у Роскомнадзора на карандаше. Их владельцев обяжут предоставлять свои данные, а также следить за информацией в паблике — она не должна нарушать требования законодательства Российской Федерации.

А вот крупные блогеры, чья аудитория превышает 500 тысяч пользователей в сутки, будут обязаны по запросу сообщать данные, касающиеся своих пользователей, но не только в Роскомнадзор, но и в ФСБ.

За уклонение от требований предусмотрено наказание: блогеры, не предоставившие информацию о себе, лишатся финансовой поддержки. Это касается не только рекламы, но и донатов. Более того, репосты с каналов, не прошедших регистрацию в Роскомнадзоре, будут запрещены.

Закон уже подписан и вступит в силу 1 ноября 2024 года.