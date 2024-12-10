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Квантовый чип от Google превзошел все известные суперкомпьютеры в бессчетное количество раз

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Google
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Корпорация Google объявила о том, что новый квантовый чип Willow показывает невероятные результаты. За пять минут он произвел объем вычислений, на который у привычного суперкомпьютера ушло бы 10 септиллионов лет (число с 25 нулями) — наша Вселенная существует значительно меньше.

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Главная проблема квантовых компьютеров — это накапливающиеся при вычислениях ошибки. В Google постарались решить ее при помощи новых технологий, уменьшающих количество ошибок при масштабировании и корректирующих их в реальном времени.

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