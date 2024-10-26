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Сегодня, 20:08

Легендарный сайт с анонимными вопросами скоро закроют

Евгения Воскресенская
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Ask.fm ожидает печальная участь: сайт с анонимными вопросами закроется 1 декабря. «Платформа больше не отвечает потребностям сегодняшних пользователей социальных сетей», — объяснили свое решение создатели сайта.

Золотая пора для сервиса пришлась на 2010-е годы — тогда его аудитория могла достигать 180 миллионов пользователей в месяц. Однако со временем былая популярность сошла на нет.

Флибуста. Закрытие онлайн-библиотеки «Флибуста» откладывается

С помощью сервиса можно было задавать другим людям анонимные вопросы и таким образом лучше их узнавать.

Источник: DTF

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