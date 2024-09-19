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Сегодня, 19:25

Лимитированная линейка PlayStation 5 получит дизайн 1994 года

Евгения Воскресенская
Фото Sony
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В честь 30-летия PlayStation компания Sony анонсировала выход юбилейной коллекции устройств. В лимитированную линейку вошли модели PS5 Slim, PS Portal и PS5 Pro — последняя была представлена только в сентябре и еще даже не вышла. Кроме консолей, коллекцию пополнят контроллеры DualSense и DualSense Edge.

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Дизайн устройств порадует «олдов» — гаджеты стилизованы под PlayStation 1994 года. 26 сентября начнут принимать предзаказы, а 21 ноября коллекция окажется в магазинах. Количество устройств будет ограничено — планируется выпустить всего 12 300 экземпляров. Сколько будет стоить коллекция, не раскрывается.

Фото Sony
Источник: DTF

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