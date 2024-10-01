Кто получит деньги в X Empire (Musk Empire) — раскрыты все критерии

Разработчики X Empire опубликовали пост, в котором поделились окончательными критериями аирдропа. Как оказалось, при распределении токенов будут учитываться не только основные условия, но и дополнительные.

С основными критериями игроки уже давно знакомы. К ним относятся количество приглашенных друзей и выполненных заданий, а также почасовой заработок. А вот дополнительные выглядят так:

1. Подключение кошелька

2. Транзакции, покупки и пожертвования TON

3. Telegram Premium

Авторы подчеркивают, что критерии из второй группы «не являются решающим фактором для получения аирдропа», поэтому можно расслабиться. Даже если вы пользуетесь обычной версией Telegram, свои токены все равно получите.

Таким образом, количество токенов будет зависеть от вклада каждого игрока. «Все очень просто: чем большую ценность вы привнесете в сообщество, тем больше сообщество вас вознаградит», — отмечают авторы.