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Сегодня, 14:53

Лучший поисковик пиратского контента вышел в открытый доступ

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
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Пираты, держитесь: сегодня в открытом доступе появился поисковик Zap Search. Благодаря ему взломанные игры можно скачать буквально в два поворота руля... точнее, в два клика.

Играми сайт не ограничивается — он с легкостью найдет пиратский софт для macOS или Android, а также ROMы и даже книги. С помощью удобного фильтра можно выбрать, где именно скачать репак.

Флибуста. Закрытие онлайн-библиотеки «Флибуста» откладывается

Охота за сокровищами в интернете никогда не была такой простой... и безопасной. Zap Search убережет вас от мошенников и вирусов — в результатах поиска появятся только проверенные источники.

Zap Search.
Источник: TG-канал Эксплойт

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