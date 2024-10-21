Массовый переход на Rutube не случился — YouTube все еще жив

Количество просмотров длинных роликов на YouTube в России почти достигло прошлогоднего уровня. Это значит, что ограничения, наложенные на видеохостинг Роскомнадзором, не привели к желаемому результату.

Просмотры резко упали в августе этого года и восстановились в сентябре-октябре. Россияне предпочли искать способы обхода ограничений, вместе того чтобы массово переходить на аналоги вроде Rutube.