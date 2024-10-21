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Сегодня, 19:01

Массовый переход на Rutube не случился — YouTube все еще жив

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
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Количество просмотров длинных роликов на YouTube в России почти достигло прошлогоднего уровня. Это значит, что ограничения, наложенные на видеохостинг Роскомнадзором, не привели к желаемому результату.

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Просмотры резко упали в августе этого года и восстановились в сентябре-октябре. Россияне предпочли искать способы обхода ограничений, вместе того чтобы массово переходить на аналоги вроде Rutube.

Любопытно, что к коротким роликам, рассчитанным на молодежь, это не относится — они по-прежнему продолжают терять просмотры.

Источник: Ведомости

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