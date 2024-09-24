Мессенджер «Зосима» станет православным только с благословения патриарха Кирилла

Сегодня стало известно о скором появлении на российском рынке нового мессенджера «Зосима» — представители прессы уже успели окрестить его «православным». Однако этот эпитет не соответствует действительности, считает Алексей Агапов, глава фонда, который как раз и выступил заказчиком приложения.

«Это просто мессенджер, — заявил Агапов. — Это что-то среднее между WhatsApp и Telegram. Действительно уникальный российский продукт, в котором люди будут обмениваться информацией. Он не обязательно православный, там могут [общаться] и мусульмане, и католики, и другие верующие».

Православным мессенджер станет, только если получит благословение патриарха Кирилла, добавил глава фонда. Сейчас это «сырой продукт», который вначале будет тестироваться в определенном регионе России.