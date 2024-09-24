Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 21:30

Мессенджер «Зосима» станет православным только с благословения патриарха Кирилла

Евгения Воскресенская
Telegram Дзен

Сегодня стало известно о скором появлении на российском рынке нового мессенджера «Зосима» — представители прессы уже успели окрестить его «православным». Однако этот эпитет не соответствует действительности, считает Алексей Агапов, глава фонда, который как раз и выступил заказчиком приложения.

«Это просто мессенджер, — заявил Агапов. — Это что-то среднее между WhatsApp и Telegram. Действительно уникальный российский продукт, в котором люди будут обмениваться информацией. Он не обязательно православный, там могут [общаться] и мусульмане, и католики, и другие верующие».

Обложка. В России готовят «православную» замену WhatsApp и Telegram

Православным мессенджер станет, только если получит благословение патриарха Кирилла, добавил глава фонда. Сейчас это «сырой продукт», который вначале будет тестироваться в определенном регионе России.

Источник: Газета.Ru

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Большинство членов УЕФА выступили за допуск юношеской сборной России
Амарала обвинили в неумении работать со звездами. Что происходит в «Спартаке» после дерби с «Динамо»
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
«Манчестер Сити» потерял Родри на длительный срок из-за разрыва связок
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
Сегодня
Вчера
Неделя