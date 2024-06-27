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Сегодня, 20:10

Microsoft предупредила пользователей о критической ошибке Windows 11

Владислав Шалганов
Корреспондент
Windows 11.
Фото Microsoft
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Microsoft выпустила свежее обновление Windows 11, которое отправляет компьютеры пользователей в бесконечный перезапуск.

Windows 11.
Фото Microsoft

Сама Microsoft уже что подтвердила, что обновление «KB5039302» вызывает бесконечные перезагрузки в некоторых системах. Согласно сообщению на официальном сайте Windows Health Dashboard, проблема затрагивает компьютеры с клиентскими версиями Windows 11 22H2 и 23H2.

Поскольку обходных путей и решения проблемы пока не существует, Microsoft приостановила распространение обновления KB5039302, чтобы предотвратить дальнейшее распространение этого довольно серьезного сбоя.

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