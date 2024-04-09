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Сегодня, 19:55

Минпромторг хочет поднять цены на таможенные пошлины — импортная техника скорее всего подорожает

Владислав Шалганов
Корреспондент
iPhone.
Фото Apple
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Минпромторг РФ прорабатывает вопрос о возможном повышении таможенных пошлин. Это прежде всего коснется техники, ввозимой из-за рубежа.

iPhone.
Фото Apple

Представители федерального органа попросили отечественные фирмы предоставить данные о производственных объемах и потенциале рынка электроники. Официальные лица заявили, что решение о повышении пошлин будет принято с учетом мнения Минэкономразвития и ведущих игроков рынка.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков убежден, что повышенный коэффициент стоит применять к тем товарам, для которых нет отечественного аналога.

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