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Сегодня, 13:18

В X (Musk) Empire выложены новые комбо карточки на 8-9 сентября

Михаил Иванов
Илон Маск.
Фото time.com
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В Telegram-кликере X Empire (Musk Empire) обновилось комбо на 8-9 сентября.

Комбо в Telegram-кликере X Empire (Musk Empire) простой и самый эффективный способ повышения пассивного дохода.

Комбо в X Empire (Musk Empire) на 8-9 сентября

Комбо в X Empire на 8-9 сентября.

Производители электрических транспортных средств: +86% доходности.
Космические компании: +163% доходности.
Разведение хомяков: +65% доходности.

Как ввести комбо в X Empire

Откройте само приложение в Telegram. В приложении найдите вкладку «Город» и выберите «Инвестиции». Вложите карточки в раздел «Фондовая биржа».

Когда состоится листинг в X Empire

30 сентября станет последним днем, когда можно будет прокачать персонажа. После этого начнется этап листинга. В дропе смогут участвовать только те игроки, которые прокачали своего персонажа на 4 уровень и выше.

Решение загадки дня на&nbsp;8&nbsp;сентября. В X Empire (Musk Empire) вышла загадка дня на 8-9 сентября

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