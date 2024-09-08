В X (Musk) Empire выложены новые комбо карточки на 8-9 сентября

В Telegram-кликере X Empire (Musk Empire) обновилось комбо на 8-9 сентября.

Комбо в Telegram-кликере X Empire (Musk Empire) — простой и самый эффективный способ повышения пассивного дохода.

Комбо в X Empire (Musk Empire) на 8-9 сентября

Комбо в X Empire на 8-9 сентября.

Производители электрических транспортных средств: +86% доходности.

Космические компании: +163% доходности.

Разведение хомяков: +65% доходности.

Как ввести комбо в X Empire

Откройте само приложение в Telegram. В приложении найдите вкладку «Город» и выберите «Инвестиции». Вложите карточки в раздел «Фондовая биржа».

Когда состоится листинг в X Empire

30 сентября станет последним днем, когда можно будет прокачать персонажа. После этого начнется этап листинга. В дропе смогут участвовать только те игроки, которые прокачали своего персонажа на 4 уровень и выше.