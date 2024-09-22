Обновилось комбо в X Empire (Musk Empire) на 22-23 сентября

Сегодня, 13:08
В кликере X Empire (Musk Empire) выложено новое комбо на 22-23 сентября.
Комбо карты в X Empire позволяют за считанные секунды повысить пассивный заработок и прокачать нужные карточки.
— Производители электрических транспортных средств.
— Космические компании.
— Разведение хомяков.
Общая доходность с трех карточек составила 296 процентов.
Откройте X Empire в Telegram. Найдите раздел «Город» в приложении и выберите «Инвестиции». Вложите карточки в раздел «Фондовая биржа».
Процесс листинга начнется в начале октября, а 30 сентября разработчики закроют возможность прокачивать персонажа. Так как листинг в Hamster Kombat не оправдал ожиданий, то эксперты возлагают на X Empire большие надежды.
Получить реальные деньги смогут только те игроки, которые прокачали своего персонажа на 4-й уровень и выше.