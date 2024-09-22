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Сегодня, 13:08

Обновилось комбо в X Empire (Musk Empire) на 22-23 сентября

Михаил Иванов
Илон Маск.
Фото cryptonews.com
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В кликере X Empire (Musk Empire) выложено новое комбо на 22-23 сентября.

Комбо карты в X Empire позволяют за считанные секунды повысить пассивный заработок и прокачать нужные карточки.

Комбо карты в Musk Empire (X Empire) на 22-23 сентября

Комбо в X Empire (Musk Empire) на 22-23 сентября.

— Производители электрических транспортных средств.
— Космические компании.
— Разведение хомяков.

Общая доходность с трех карточек составила 296 процентов.

Как ввести комбо в X Empire (Musk Empire)

Откройте X Empire в Telegram. Найдите раздел «Город» в приложении и выберите «Инвестиции». Вложите карточки в раздел «Фондовая биржа».

Дата начала листинга в X Empire (Musk Empire)

Процесс листинга начнется в начале октября, а 30 сентября разработчики закроют возможность прокачивать персонажа. Так как листинг в Hamster Kombat не оправдал ожиданий, то эксперты возлагают на X Empire большие надежды.

Получить реальные деньги смогут только те игроки, которые прокачали своего персонажа на 4-й уровень и выше.

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