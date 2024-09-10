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Сегодня, 10:10

В X Empire (Musk Empire) обновилась загадка дня на 10-11 сентября

Михаил Иванов
Фото gettotext.com
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В Telegram-кликере X Empire (Musk Empire) вышла загадка дня на 10-11 сентября.

Загадка дня неизменно обновляется каждый день в 10:00 мск.

Загадка дня в X Empire на 10-11 сентября

Слово из загадки дня в X Empire на 10-11 сентября.

Ответом на загадку дня стало слово Stablecoin.

Как вводить слово из загадки дня в X Empire

Запустите X Empire. Откройте раздел «Задания». В ежедневных заданиях найдите «Загадка дня». Введите полученное слово, чтобы получить халявные монеты.

Зачем нужно вводить слово из загадки дня

Это необходимо, чтобы быстрее прокачать своего персонажа. Чем больше уровень персонажа, тем больше награда от правильно введенного слова.

Когда состоится листинг в X (Musk) Empire

30 сентября станет последним днем, когда можно будет прокачать персонажа. После этого начнется этап листинга — выхода монеты на крипторынок.

Участвовать в дропе смогут только те игроки, которые прокачали своего виртуального Илона Маска как минимум до 4-го уровня.

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