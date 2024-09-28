Игроки разгадали загадку дня в X Empire (Musk Empire) на 28-29 сентября

Публикуем решение для загадки дня в X Empire (Musk Empire) на 28-29 сентября.

До конца майнинга в X Empire осталось меньше 3 дней! Игрокам нужно успеть прокачать аккаунт в игре хотя бы до 4-го уровня, если они хотят принять участие в грядущем аирдропе.

Слово из загадки дня в X Empire на 28-29 сентября.

Ответ на загадку — слово Hash

Что такое загадка дня в X Empire

Это незамысловатая шарада, ответом на которую является слово на английском языке. За решение предусмотрена награда — чем выше уровень вашего аккаунта, тем больше монет вам достанется. Получать их можно каждый день, ведь загадка регулярно обновляется.

Как решить загадку дня в X Empire

Готовые ответы легко находятся в Сети почти сразу после обновления загадки в приложении. Сама активность располагается в разделе «Задачи» — высветится список возможных действий в игре, вам останется отыскать пункт «Загадка дня» и ввести в открывшееся поле ответ.