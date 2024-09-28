Названы дата выхода и примерная цена Nintendo Switch 2

Появилась более точная информация о дате выхода и цене Nintendo Switch 2. По признанию Рубена Меркадо, генерального директора компании, которая занимается производством аксессуаров для новинки, разработка консоли уже завершена. Приобрести Nintendo Switch 2 можно будет в марте или апреле 2025 года — компания планирует одновременный запуск во всех странах.

Примечательно, что контроллеры Joy-Con в новой модели, вероятно, станут работать на магнитной системе крепления. Также увеличится размер консоли и изменятся стики — как именно, пока не уточняется.

Приблизительная цена Nintendo Switch 2 составит 400-500 евро.