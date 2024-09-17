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Сегодня, 19:10

Не только YouTube: в России могут начаться проблемы и с Android

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото из соцсетей Антона Горелкина
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Антон Горелкин, депутат и заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, оставил любопытный пост в своем телеграм-канале. По мнению депутата, рано или поздно оборудование Google (в частности, кэширующие серверы) на узлах российских операторов выйдет из строя, ведь корпорация не имеет права работать с контрагентами из РФ из-за санкций.

Горелкин. Депутат успокоил россиян: замедление YouTube не скажется на работе Google

А это может сказаться не только на работе YouTube, но и на стабильности работы смартфонов с ОС Android, также использующей серверы Google.

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