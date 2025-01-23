Новую линейку флагманов от Samsung посчитали слишком скучной

Компания Samsung официально представила три варианта топового смартфона 2025 года: Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Анонс оставил некоторых фанатов в недоумении — изменений в сравнении с предыдущей моделью оказалось не так уж много.

Например, практически прежним остался дизайн — за исключением краев, которые стали закругленными. Остальное либо осталось прежним, либо стало немного лучше. Тем не менее никакой революции в основной линейке не произошло.

Samsung Galaxy S25 Edge. Фото GSM Arena

Большая часть всех инноваций пришлась на абсолютно новый вариант, Galaxy S25 Edge, — ультратонкую версию смартфона, которая будет конкурировать с iPhone 17 Slim.