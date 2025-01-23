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Сегодня, 20:50

Новую линейку флагманов от Samsung посчитали слишком скучной

Евгения Воскресенская
Фото Samsung
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Компания Samsung официально представила три варианта топового смартфона 2025 года: Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Анонс оставил некоторых фанатов в недоумении — изменений в сравнении с предыдущей моделью оказалось не так уж много.

Расцветки Samsung Galaxy S25. Линейка Samsung Galaxy S25 порадует яркими цветами

Например, практически прежним остался дизайн — за исключением краев, которые стали закругленными. Остальное либо осталось прежним, либо стало немного лучше. Тем не менее никакой революции в основной линейке не произошло.

Samsung Galaxy S25 Edge.
Фото GSM Arena

Большая часть всех инноваций пришлась на абсолютно новый вариант, Galaxy S25 Edge, — ультратонкую версию смартфона, которая будет конкурировать с iPhone 17 Slim.

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