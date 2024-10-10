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Сегодня, 18:04

Новое устройство от Xiaomi вытеснит микроволновые печи с рынка

Евгения Воскресенская
Фото Xiaomi
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Складная доска Mijia Foldable Food Warming Board от компании Xiaomi грозит провести революцию на вашей кухне. А все потому, что она удобнее и легче, чем классические микроволновые печи. Благодаря графеновому слою высокой плотности тепло распределяется равномерно. На ее поверхности можно смело оставлять посуду и заваривать чай.

Фото Xiaomi

Устройство состоит из 3 частей — каждую из них можно настроить на определенный режим: 40 °C для теста, 60 °C для вина, 80 °C для молока, 100 °C для общего подогрева еды и 130 °C для супов. Нагревается доска быстро и за 10 секунд достигает температуры в 100 градусов.

В сложенном состоянии устройство больше напоминает ноутбук, так что оно гораздо компактнее привычный микроволновки. Продажи начнутся уже 23 октября — цена составит 64 доллара (около 6000 рублей). Первыми протестировать работу устройства смогут китайцы.

Так устройство выглядит в сложенном состоянии.
Фото Xiaomi
Источник: iXBT

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