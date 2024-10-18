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Сегодня, 18:26

Новый гаджет от Xiaomi заставит ваш дом благоухать

Евгения Воскресенская
Фото Xiaomi
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Xiaomi решила выпустить на рынок еще один «умный» гаджет. На этот раз пришла очередь аромадиффузора — он не только считывает присутствие людей в помещении, но и самостоятельно настраивает интенсивность аромата. Если в комнате никого не обнаружится, гаджет просто прекратит распыление жидкости.

Подключившись к устройству через мобильное приложение, можно установить режим его работы: интенсивность и время распыления. Гаджет оснащен довольно мощным аккумулятором, который позволяет функционировать без подзарядки до 50 дней. Устройство от Xiaomi получилось компактным и легким. Его габариты составили 74х74х122 мм, а вес всего 293 грамма.

Fast Charge. У Xiaomi появилась настольная розетка с 4 USB-портами за 1800 рублей

Пока устройство продается на китайском рынке и стоит около 2000 рублей. Когда оно доберется до России, неизвестно.

Источник: hi-tech.mail.ru

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