Новый гаджет от Xiaomi заставит ваш дом благоухать

Xiaomi решила выпустить на рынок еще один «умный» гаджет. На этот раз пришла очередь аромадиффузора — он не только считывает присутствие людей в помещении, но и самостоятельно настраивает интенсивность аромата. Если в комнате никого не обнаружится, гаджет просто прекратит распыление жидкости.

Подключившись к устройству через мобильное приложение, можно установить режим его работы: интенсивность и время распыления. Гаджет оснащен довольно мощным аккумулятором, который позволяет функционировать без подзарядки до 50 дней. Устройство от Xiaomi получилось компактным и легким. Его габариты составили 74х74х122 мм, а вес — всего 293 грамма.

Пока устройство продается на китайском рынке и стоит около 2000 рублей. Когда оно доберется до России, неизвестно.